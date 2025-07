Rubino: "Il mio futuro? Voglio Firenze. Grande percorso della Fiorentina e tenete d'occhio un ragazzo come Angiolini perché..."

Nella partita che la Fiorentina giocherà domani contro la Carrarese ci sarà in campo anche un giocatore prestato dai viola: Tommaso Rubino.

“Determinato a dare tutto anche se emozionato”

L'attaccante, classe 2006, è stato intervistato da La Nazione: “Se sono emozionato per il ritorno al Viola Park? Sì, tanto. Per me è come un ritorno a casa, anche se sono determinato a dare tutto. Certo non sarà facile affrontare quello che è stato il mio passato e, spero, il mio futuro. C'è stata la possibilità di rimanere, ma alla fine, assieme alla società, abbiamo ritenuto opportuno che io facessi un percorso diverso per la mia maturazione. E sono felice della scelta fatta”.

“Saponara mi sta dando tanti consigli”

A Carrara ha parlato con Riccardo Saponara, ex viola che ha appeso gli scarpini al chiodo per entrare nello staff tecnico gialloblu: “È una bravissima persona, mi sta dando tanti consigli: mi ha suggerito come smarcarmi, come ricevere la palla... tutte piccolezze però che fanno la differenza”.

“Grande percorso dei viola”

Sulla nuova Fiorentina ha detto: “I viola stanno facendo un grande percorso. Portare a Firenze giocatori che amano i colori del club, come Fazzini e Viti, é un valore aggiunto. Conosco bene quel gruppo: è fatto di gente seria e con Pioli si toglierà tante soddisfazioni”.

“Occhio ad Angiolini”

E infine: “Tenete d'occhio Gianmarco Angiolini, classe 2007: deve strutturarsi ma ha un talento eccellente. E poi gioca nel mio ruolo...”.