Mentre non si registrano novità sul fronte Dodô, la Fiorentina continua a seguire un altro terzino destro

Tra la Fiorentina e Dodô non si registra un rapporto al massimo della serenità, anzi. Non ci sono chissà quanti margini per un riavvicinamento delle parti. Il brasiliano ha un contratto con il club viola per altri due anni; dalle sue valutazioni non sembra esserci volontà di lasciare Firenze immediatamente, mentre la società non scende sotto i 30 milioni di euro per le offerte. Non è arrivata alcun'offerta, quindi la permanenza è molto probabile. Rinnovo? Per ora tutt'altro capitolo.

Intanto, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina si sta mobilitando per un altro terzino destro. Continua a piacere Nadir Zortea del Cagliari, che sarebbe spinto dalla volontà di fare un salto di qualità. La valutazione si aggira intorno ai 10 milioni; il club viola potrebbe preparare l'offerta con un prestito con obbligo di riscatto a circa 8 milioni.