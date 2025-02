La prima volta da ex di Ikone, che vuole far vedere a tutti di che pasta è fatto. Palladino e i suoi sanno che non bisogna dare niente per scontato

Sulle pagine del Corriere Fiorentino c'è un focus anche sull'esterno Jonathan Ikone, passato in prestito nel mercato invernale dalla Fiorentina al Como e che oggi torna al ‘Franchi’ per la prima volta da ex.

La nuova avventura al Como di Ikone

Il giocatore francese con tutta probabilità non sarà nella squadra titolare che manderà in campo il tecnico Cesc Fabregas, ma c'è da scommettere che se dovesse scendere in campo farà di tutto per ricordare a tutti tecnica e qualità che non è riuscito a esprimere in maglia viola.

E oggi al ‘Franchi’…

Ikone viene presentato dal quotidiano come un pericolo in più sulla strada della Fiorentina, in un lunch game allo stadio ‘Franchi’ nel quale Palladino e i suoi calciatori faranno bene a non dare niente per scontato, tanto più al cospetto di una formazione nemmeno una decina di giorni fa si è ritrovata sconfitta dalla Juventus soltanto per alcuni episodi arbitrale che hanno fatto discutere e non poco.