Fiorentina-Genoa 1-1, in campo Gonzalez, Kouame e Mandragora. Segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Fiorentina-Genoa 1-1 (42. rig. Gudmundsson, 54' Ikone)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Duncan (46' Arthur), Bonaventura; Ikone, Beltran (56' Gonzalez), Sottil (56' Mandragora); Belotti (56' Kouame).

67' Cerca il secondo palo su calcio di punizione Mandragora, pallone che si alza di pochissimo sopra la traversa.

65' Rischia il Genoa con un rinvio sbagliato di Martinez sul quale prova ad intervenire Ranieri prima che Thorsby possa allontanare il pallone.

62' Ammonito subito Spence per fallo commesso su Gonzalez.

59' Cambi anche nel Genoa: escono Sabelli, Martin e Ekuban, tocca a Spence, Haps e Retegui.

56' Triplo cambio nella Fiorentina: escono Beltran, Belotti e Sottil, vanno in campo Gonzalez, Kouame e Mandragora.

54' GOOOOOL!!!!! IKONE!!! Bonaventura crossa verso il secondo palo dove stacca di testa l'esterno viola depositando il pallone in porta! 1-1 tra Fiorentina e Genoa!

52' Ci prova Arthur da fuori, pallone che finisce altissimo.

49' Genoa molto più in palla della Fiorentina in questo primo tempo, con i viola che devono ancora ricomporsi a centrocampo.

46' Il secondo tempo inizia con un cambio per la Fiorentina: esce Duncan, va in campo Arthur.

45'+3 Finisce il primo tempo. Il Genoa sta vincendo 1-0 contro la Fiorentina grazie al rigore segnato da Gudmundsson.

45' Ci saranno tre minuti di recupero.

45' Ci prova Bonaventura calciando verso il secondo palo, pallone che esce sul fondo.

44' Cambio nel Genoa: esce Messias, va in campo Thorsby.

42' Gol del Genoa. Dal dischetto Gudmundsson non sbaglia e i rossoblù vanno sull'1-0.

39' Calcio di rigore per il Genoa. Terracciano interviene in area sul tiro di Messias che scappa dalla marcatura di Martinez Quarta, ma poi Parisi commette fallo su Ekuban che era tornato sul pallone.

37' Va al cross Martin dalla sinistra, per il Genoa stavolta sbaglia il colpo di testa sottoporta Messias.

34' Dopo una buona combinazione tra Bonaventura e Parisi Kayode da destra cerca il cross per i compagni di squadra in area, ma il pallone va sul fondo.

31' Fiorentina che fraseggia a centrocampo per impostare la manovra, ma il Genoa interrompe spesso le trame di gioco dei viola con i suoi mediani di interdizione.

28' Chiama lo schema su calcio di punizione Gudmundsson, Messias però non controlla il pallone che si perde sul fondo.

25' Cooling break in corso per entrambe le squadre.

23' Belotti segna in seguito a una grande imbucata di Beltran in area, ma c'era fuorigioco.

20' Sugli sviluppi del calcio d'angolo stacca di testa ancora indisturbato Ekuban senza inquadrare però la porta.

19' Che occasione per il Genoa! Traversone da sinistra per Ekuban che va al colpire di testa, alza il pallone sopra la traversa Terracciano con la punta delle dita.

16' Bella azione della Fiorentina con Beltran che scarica il pallone a Bonaventura, il quale a sua volta lo riserve all'attaccante viola che cerca la conclusione dal limite dell'area che finisce alta.

13' Ekuban strappa il pallone dai piedi dai difensori viola e prova il sinistro, conclusione che finisce alta.

10' Genoa pericoloso con la progressione di Gudmundsson, che poi serve Messias ma il suo tiro è debole, para con un po' di ritardo nell'intervento Terracciano.

7' Ci prova Ikone dal limite, la sua conclusione rasoterra finisce tra le braccia di Martinez.

5' Prima occasione per la Fiorentina con il cross di Parisi per Belotti, ma di testa l'attaccante viola non è preciso.

3' Squadre in fase di studio, con la Fiorentina che sta stazionando nella metà campo avversaria.

1' Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

Manca poco al ritorno in campo della Fiorentina in Serie A, con alle 18:30 il fischio d'inizio della gara contro il Genoa. Orario e giorno inusuale, ma la concentrazione rimane alta per una partita che potrebbe riportare i viola alle porte della zona europea. Il Genoa, invece, cerca la matematica salvezza, con Gilardino per la prima volta al Franchi da tecnico avversario.

