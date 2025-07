Si sa, è prassi nel mondo del calcio di cercare di ‘salvaguardare’ quanto possibile i giocatori in partenza da qualsiasi rischio di infortunio: chi è sul mercato, difficilmente trova spazio nelle prime uscite di allenamento della propria squadra.

Per questo motivo, sorprende un po' la scelta dell'Al-Ahli, che sinora hanno tenuto in campo Franck Kessié, che sembra veramente vicino al suo rientro in Italia, diviso tra Fiorentina e Juventus, per il 100% dei minuti disponibili. La vittoria per 2-1 sul Tirol, la sconfitta per 3-1 e il pareggio per 1-1 contro Como e Celtic nella coppa amichevole giocata in riva al lago - e con intensità anche più alta di una semplice amichevole - fanno pensare a un Al-Ahli che non sembra pensare troppo alla cessione del centrocampista ivoriano. La Fiorentina sta comunque continuando i colloqui per riportare Kessié alla corte di un allenatore che lo conosce bene, quale Stefano Pioli.