Pochi minuti fa Fiorentina e Grosseto hanno reso noto gli undici titolari che alle ore 20 scenderanno in campo allo Stadio Zecchini. Come era possibilmente prevedibile Stefano Pioli sceglie di dare spazio alle seconde linee, con la squadra tipo che probabilmente scenderà in campo dal primo minuto domani contro la Carrarese al Viola Park.

Stefano Pioli sceglie la linea verde: Dzeko l'unico over 30

Tra i pali trova spazio Marinelli, davanti a lui ci sarà un trio difensivo inedito: Pongracic in mezzo, con Kouadio e l'ex Barcellona Kospo ai suoi lati. Sulle fasce Sottil a destra e Parisi a sinistra, con nel mezzo Bianco e Montenegro. In attacco Puzzoli sarà a sostegno della coppia Dzeko-Braschi.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

Grosseto: Tognetti, Brenna, Addiego, DI Santo, Riccobono, Ciraudo, Benedetti, Sartorelli, Ampollini, Sacchini, Della Latta.

Fiorentina (3-4-1-2): Martinelli; Kouadio, Pongracic, Kospo; Parisi, Bianco, Montenegro, Sottil; Puzzoli; Braschi, Dzeko. All.: Stefano Pioli