Buona anche la seconda contro il Grosseto per una Fiorentina a trazione giovanile (più Dzeko). Idee, gol e un po' di nervosismo

Buona la seconda amichevole della Fiorentina in quel di Grosseto, con la squadra viola che ha battuto 3-0 i corregionali al Carlo Zecchini. A segno Braschi, Montenegro e Bianco, per una formazione iniziale tutta a trazione giovanile per Pioli, che ha inserito dall'inizio il solo Dzeko come elemento di continuità rispetto ai titolari contro la Primavera.

Idee e gol

Le gambe sono inevitabilmente pesanti dopo il duro periodo di ritiro, con qualche elemento ancora non al top della condizione. Le idee di mister Pioli però già si vedono: esterni che entrano dentro il campo, buon palleggio, i movimenti del trequartista e le sponde di Dzeko, da cui sono nati i gol dei due giovanissimi Braschi e Montenegro.

Partita maschia e un po' troppo nervosismo

Da segnalare anche qualche episodio non propriamente amichevole. Parisi e Della Latta se le danno di santa ragione a sinistra, Sottil e Ciraudo vengono alle mani a destra. Qualche fallo di troppo in una partita comunque maschia. In generale una buona giovane Fiorentina, che ha visto cambi solo all'ora di gioco. Stasera di nuovo in campo al Viola Park contro la Carrarese. Il livello si alza e la sensazione è che in campo torneranno dal 1' i top. Lo scrive La Nazione.