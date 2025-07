La Fiorentina parte per l'Inghilterra e lascia a casa un giocatore a sorpresa. Sabiri aggregato al gruppo. Ecco i convocati

La Fiorentina vola in Inghilterra dove giocherà tre partite amichevoli e continuerà la propria preparazione pre campionato.

Esclusione a sorpresa

Tra i giocatori convocati per questa tournée non c'è, a sorpresa, Sottil, che sicuramente non sarà contento della decisione presa dal tecnico Pioli in concerto con la società.

Oltre all'esterno, rimangono a casa tutti quei giocatori che i gigliati stanno già cercando di piazzare altrove e che non si sono mai visti in amichevole. I vari Nzola, Brekalo, Barak e compagnia.

Dentro Sabiri

Dentro invece Sabiri, che evidentemente ha fatto vedere qualcosa di interessante al nuovo allenatore, oltre ai Primavera Trapani, Braschi, Leonardelli e Montenegro.

I convocati

Questi i convocati: BELTRÁN, BIANCO, BRASCHI, CHRISTENSEN, COMUZZO, DODO, DE GEA, DŽEKO, FAGIOLI, FAZZINI, FORTINI, GOSENS, GUDMUNDSSON, KEAN, KOŠPO, KOUADIO, LEONARDELLI, MANDRAGORA, MARÍ, MARTINELLI, MONETENGRO, NDOUR, PARISI, PONGRAČIĆ, RANIERI, RICHARDSON, SABIRI, TRAPANI, VITI.