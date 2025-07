R.Galli: "La Fiorentina riparte da Moise Kean. Fagioli sarà protagonista, Pioli punta molto su di lui. Sarà difficile piazzare Beltran"

Quest'oggi il giornalista de La Nazione RIccardo Galli, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare il momento in casa Fiorentina.

“La Fiorentina riparte da Moise Kean, la doppietta di ieri ha motivato ulteriormente l’attaccante. Ora la squadra andrà in Inghilterra e servirà un cambio di passo, anche di mentalità in vista dell’inizio della stagione: la si lavorerà con una temperatura molto diversa, che aiuteranno l’allenatore a misurare almeno la tenuta fisica della squadra. Si riparte da questo Kean che continua a segnare e da una squadra che gioca un nuovo calcio, tatticamente è piuttosto intelligente rispetto al passato. Adesso però non va dimenticato che inizia la parte piu propedeutica del ritiro: quella in cui si lavorerà su un modulo che poi diventerà quello utilizzato durante l’anno, e soprattutto sugli interpreti che scenderanno in campo”.

“La Fiorentina ha appena finito le prove libere e si appresta a vivere le qualifiche”

Ha anche aggiunto: “Paragonando il tutto al mondo dei motori, per il momento abbiamo fatto le prove libere che sono sempre importanti per settare la macchina: in formula uno non sono dei semplici giri tanto per scaldare il motore ma servono per studiare la macchina in vista del gran premio. La Fiorentina ha fatto tutto questo e adesso va a fare le qualifiche ufficiali dove dovranno arrivare risposte importanti: non. Mi importa se perderemo le partite in Inghilterra, ma servirà capire come le giochi. Dovremo far vedere come siamo, la squadra a che livello è adesso”.

“Fagioli sarà uno dei protagonisti, il lavoro di Pioli lo sta riposizionando”

Ha parlato anche di Fagioli: “Nicolò sarà sicuramente uno dei protagonisti del centrocampo. La cosa piu curiosa è il lavoro che sta facendo su di lui Pioli. E’ un giocatore che è arrivato a Firenze in modo schematizzato, tutti noi lo vediamo in un modo che ci stato raccontato e tutti ci aspettiamo quello da lui. Io invece credo che il lavoro del mister stia riposizionando ed evolvendo il ragazzo dal punto di vista tattico, cosa che lo farà crescere tantissimo. Credo che Fagioli in questo momento sia come la nuova Fiorentina, qualcosa in divenire che ha l’obiettivo di raggiungere nuovi obiettivi. La sua posizione in campo è una delle cose che piu mi intriga di questa squadra, e da li anche capire quale sarà il modulo finale.

“Ecco perchè Stefano continua ad insistere sul 3-4-1-2”

Ha parlato anche del modulo: “Pioli continua a ribadire questo 3-4-1-2, e fa bene a farlo per due principali ragioni. In primis perchè ha una voglia matta di utilizzare il tridente Dzeko-Gudmundsson-Kean il piu possibile durante la stagione: non sarà sempre facile ma ci proverà. Il secondo motivo è perchè avendo due esterni come Dodo e Gosens devi trovare un modo per sfruttarli al massimo tutti e due”.

“Sarà molto difficile gestire Beltran: lo vogliono in sudamerica ma lui.."

Un commento anche su Lucas Beltran, ormai ai margini del progetto gigliato: “Pare ci sia un’offerta sul piatto di 15 milioni del Flamengo per lui, anche se mi sembra tanto per una squadra sudamericana. Credo che la Fiorentina non direbbe di no, il problema è che il giocatore vorrebbe restare in Europa. Come se ne esce? Se int ragazzo non vuole tornare in Sudamerica sarà complicato risolvere la questione. Se le offerte arrivassero da Inghilterra e Germania la situazione sarebbe molto diversa: secondo me la Fiorentina si potrebbe accontentare anche di qualche milione in meno”.

“Sottil può ancora dire la sua in viola. Dodo? Rimandiamo tutto a fine stagione”

Ha poi concluso parlando di Sottil e Dodo: “Sottil è uno di quei giocatori che considero ancora in bilico, e per il quale sarà fondamentale far bene nella tournée inglese. Secondo me però quello che ha fatto in questo ritiro ha mandato dei segnali importanti, si vede che il ragazzo non molla mai e vuole ripartire subito. Vuole dimostrare di poter restare, ma credo che abbia ancora opportunità per partire. Il futuro del brasiliano? E’ un ragazzo molto intelligente e questo silenzio secondo me significa che ha capito che questa che viene potrebbe essere una stagione dirompente e piena di gioie con la maglia della Fiorentina addosso. Tutto quello che oggi potrebbe essere motivo di confronto verrà riaffrontato a fine stagione quando magari lo stesso ragazzo avrò maggior potere contrattuale”.