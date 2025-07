Johansen: "Voglio contribuire con gol e assist alla Fiorentina. Il mio sogno? La Nazionale"

Oda Mathilde Johansen, nuovo innesto della Fiorentina Femminile, ha rilasciato un’intervista ai canali del club gigliato dove si è presentata: “Mi piace tutto di questa società, dalla squadra allo staff, è molto bello essere qui. La Fiorentina è una grande squadra, con ambizioni importanti. Per me era affascinante venire a giocare a Firenze. La cultura italiana è nuova per me, ma sto cercando di abituarmi”.

Sul mister e le compagne

“Le ragazze sono state molto carine con me, cercando di parlare in inglese e anche provando ad insegnarmi l’italiano. L'allenatore mi piace tanto, anche se lo conoscevo già da prima. Inoltre, è bello parlare con lui”.

Sui sogni

“Voglio dare il mio contributo alla Fiorentina, con assist e reti. Il mio obiettivo a lungo termine è quello di essere convocata in nazionale”.