Durante un intervento a Lady Radio, il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha avuto modo di toccare varie tematiche dell'attualità di casa Fiorentina.

‘Sottil ha bisogno di rigenerarsi altrove, in viola non è mai arrivato ai livelli attesi’

“Il vantaggio della cessione di Sottil è tutto del giocatore. A Firenze il ragazzo non era mai arrivato ai livelli che in tanti si aspettavano; ha segnato pochissimo e fatto pochi assist, avendo un sacco di possibilità, soprattutto quando è venuto a mancare Bove lo scorso anno. Non ha mai sfruttato le sue occasioni. Deve andare a rigenerarsi in un altro club, come il Torino. Nel contesto viola Sottil non avrebbe avuto spazio. La Fiorentina sta sviluppando un mercato interessante e finora molto positivo. Tante cessioni di calciatori che non rientrano più nel progetto tecnico viola saranno molto complicate, più di tutte quella di Kouame, che rientra da un infortunio e guadagna 1 milione e 700.000 € l'anno".

‘Dzeko capisce prima degli altri cosa accade in campo’

“In Inghilterra la Fiorentina avrà delle partite vere per capire se l'assetto finora scelto sia equilibrato e possa funzionare. Bisogna vedere se lo schieramento di Gudmundsson con Kean e Dzeko possa funzionare. Dzeko può aiutare a trovare gli equilibri, ed andrà sfruttato finché potrà garantire un certo rendimento. Capisce prima degli altri cosa succede in un campo di calcio”.