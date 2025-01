Questo pomeriggio l'ex attaccante di Fiorentina e Torino Francesco Graziani, intervenuto in collegmento a Radio Bruno, ha avuto modo di fare il punto della situazione in casa viola. Questo un estratto delle sue parole:

“Il ragazzo cosa deve fare? Guardare gli altri mentre non gioca? Evidentemente non era soddisfatto e anche la Fiorentina ha scelto di dare il via all’operazione. Anche perche con questo Dodo credo che gli spazi siano veramente pochi sulla fascia destra. Piu di una volta avevo detto che Kayode potesse dar qualcosa in piu anche in fase offensiva con Dodo sulla stessa fascia. Ma quest’anno non poteva essere provato al posto di Colpani? Se tanto il rendimento dell’ex Monza deve essere questo, poteva essere provato anche qualche metro piu avanti. Oltretutto il ragazzo era partito piu avanzato, vincendo anche trofei con la Nazionale, ed è arretrato solo approdando in prima squadra. Non ha imprevedibilità e fantasia di altri giocatori, ma il suo lavoro lo faceva egregiamente. Se pero Palladino non lo fa mai giocare è normale che il giocatore preferisca andare a giocare, anche perche sicuramente migliorerà le sue condizioni finanziarie”.

“A Bologna parlano di capolavoro mentre a Firenze si chiede l'esonero dell'allenatore”

“L’avevo detto in tempi non sospetti: se la Fiorentina non effettua alcune cessioni non sarà possibile fare mercato. Non è solo una questione che concerne solo i viola, anche altre squadre per fare operazioni necessitano dei giusti slot. Se non giochi non migliori, non ti diverti e non sei soddisfatto. Con questo Dodo lui faceva fatica. Facendolo giocare davanti, anche in un 4-4-2, poteva alternarsi con il terzino brasiliano. Tuttavia, Palladino non l’ha mai visto in quel modo. E’ possibile che in una piazza come quella di Bologna si parla quasi di capolavoro, ed hanno 33 punti come la nostra Fiorentina. A Firenze invecesi parla di esonero per l’allenatore. La Fiorentina nelle ultime partite ha dilapidato tutto il capitale che aveva accumulato fino ad un mese e mezzo fa, ma la classifica è comunque buona. Adesso, però, bisogna iniziare a fare punti. A Roma se arriverà la sconfitta sarà normale che si possano aprire delle riflessioni. I viola devono tornare a fare prestazioni da Fiorentina”

“Contro la Lazio Colpani lo terrei in panchina”

Un pensiero anche per Andrea Colpani: “Se ti accorgi che il giocatore è in difficoltà, lo lasci in panchina e magari lo metti a partita in corso. Se metti Sottil, Gudmundsson e Kean in un 4-3-2-1 potresti comunque coprirti anche dietro, con Sottil in grado di garantirti un minimo di ripiegamento. La partita con la Lazio? Sono anni che la Lazio viaggia ad altissimi livelli, è una squadra più compatta della Fiorentina. Hanno dei buoni calciatori e ottimi equilibri, lo stanno dimostrando sia in Serie A che in Europa League“.