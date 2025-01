Genoa e Sampdoria si uniscono per il futuro dello Stadio Ferraris: oggi inizia l'iter amministrativo per il restyling

Non solo il Franchi di Firenze o il Flaminio di Roma, anche un altro celebre stadio italiano si appresta ad iniziare l’iter burocratico per il proprio restyling: quest’oggi sono arrivate infatti novità per il futuro dello stadio "Luigi Ferraris". Nella giornata di oggi, a Palazzo Tursi - sede dell'amministrazione comunale - Genoa, Sampdoria e Cds Holding hanno firmato l'accordo per presentare il progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo genovese. Un tassello fondamentale per avviare poi i lavori di restyling che coinvolgerà non solo la struttura in sé ma tutto il quartiere di Marassi con l'obiettivo di portare la candidatura della città per gli Europei del 2032.

Genoa e Sampdoria si uniscono per il bene del Ferraris

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb i due club si impegneranno a presentare la loro proposta entro il 31 marzo con i lavori che dovranno essere ultimati entro il 2029. Il progetto sarà a carico dello studio dell'architetto Stefano Boeri con la struttura del "Ferraris" che verrà completamente rivoluzionata ma non perderà la pianta rettangolare "all'inglese" con le quattro torri. Presente all'incontro in rappresentanza delle autorità comunale il vicesindaco reggente facente funzioni di Sindaco di Genova Pietro Piciocchi e l'Assessore comunale allo Sport Alessandra Bianchi, per i rossoblù il direttore generale Flavio Ricciardella e al Chief Strategy Officer Alessandro Galleni e per i blucerchiati il presidente Matteo Manfredi e l'amministratore delegato Raffaele Fiorella oltre al direttore generale di Cos Holding Massimo Moretti.

“Oggi inizia l'iter amministrativo per il restyling”

Il commento del Vicesindaco Piciocchi: ”Sono molto soddisfatto perché oggi inizia un percorso importante che porterà alla riqualificazione dello stadio 'Luigi Ferraris', operazione che non riguarda solo l'edificio stadio ma intende portare ad una rigenerazione urbana di Marassi. Noi abbiamo chiesto alle squadre di formulare una proposta all'amministrazione, noi ne prendiamo atto oggi. Inizierà un iter amministrativo che sarà complicato e che prevede una fase di evidenza pubblica".