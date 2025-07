Luca Ranieri, capitano della Fiorentina, ha parlato a margine del primo allenamento inglese svolto dai ragazzi di mister Pioli. Queste le sue parole.

“Ci siamo allenati alla grande le scorse due settimane al Viola Park, adesso è arrivato il momento di spingere, ci aspettano altre due settimane insieme per preparare un'altra stagione lunga e intensa. Ci stiamo conoscendo, c'è il mister nuovo e un sacco di nuovi arrivati. I nuovi sono arrivati col piede giusto, hanno tanta voglia di dimostrare, hanno già capito cosa significa giocare nella Fiorentina a partire dal grande sostegno dei nostri tifosi durante gli allenamenti. Non c'è cosa più bella che avere una città dietro che ti spinge, non ti fanno sentire soli neanche durante la fatica del ritiro. Siamo felici ma c'è ancora tanto da sudare per farci trovare pronti”.

“Il giorno dopo che è arrivato il mister al Viola Park mi ha chiesto se me la sentivo di fare il capitano, per me è un grandissimo orgoglio essere il capitano della squadra di questa città, anche se non sono nato qua sono a Firenze da quando ho 13 anni, mi sento per metà fiorentino. So che essere capitano sotto Pioli sarà un valore aggiunto, dovrò migliorare ma sono felice e ce la metterò tutta per dimostrare di meritarla”.

“Ancora è presto per parlare di obiettivi, ma come dico ogni anno, dobbiamo migliorare quanto fatto l'anno scorso. Le prime due settimane sono state positive, ci faremo trovare pronti per i preliminari di Conference. La difesa a 3? Anche l'anno scorso lo abbiamo finito con questo modulo, i meccanismi li sappiamo, il mister chiede cose nuove ma cerchiamo di capire le sue richieste e metterle in atto il prima possibile”