Il calciatore della Juventus ed ex Fiorentina Nicolas Gonzalez ha trascorso una stagione molto difficile in bianconero. Tanto che la sua permanenza nel progetto tecnico di Tudor è fortemente messa in discussione. Per lui si registra un interesse dall'Arabia, ma potrebbe arrivare un'altra opportunità in Serie A. E non di poco conto.

Gonzalez ancora in Serie A? L'ex viola è l'alternativa a Lookman

La situazione Lookman all'Atalanta è molto delicata: il nigeriano spinge per trasferirsi all'Inter e mette in netta difficoltà il club bergamasco, chiarendo la sua posizione e la volontà di andare via. Nel mentre, i nerazzurri preparano le alternative.

Venti milioni più bonus

E secondo quanto riportato da Sky Sport, Gonzalez continua a piacere molto a Marotta e al club. Ancora nessun contatto diretto, ma per la Juventus l'ex viola non è incedibile, anzi: alla giusta proposta, sarà ceduto. Le aspettative dei bianconeri sono circa di 20 milioni di euro più bonus.