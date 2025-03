Finalmente un report su Adli: "Domani torna in gruppo". Per Colpani invece c'è ancora da attendere. Folorunsho torna ad Atene?

Arriva un comunicato da parte della società viola per quanto riguarda le condizioni degli infortunati.

Per Colpani è ancora lunga

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Andrea Colpani sta eseguendo un trattamento conservativo per una lesione di LISFRANC rimediata a seguito di un trauma di gioco. Sarà sottoposto a nuovo controllo specialistico tra due settimane per aumentare i carichi di lavoro ed essere gradualmente reinserito in gruppo”.

Vedremo Adli ad Atene?

“Il calciatore Yacine Adli inizierà il reinserimento in gruppo da domani e la sua disponibilità per gare ufficiali sarà valutata nei prossimi giorni”, prosegue la Fiorentina sul francese fuori da praticamente un mese.

“Verrà rivalutato…"

“Il calciatore Michael Folorunsho sta svolgendo lavoro differenziato per recuperare da una lesione del muscolo vasto intermedio da trauma diretto subito durante la gara di campionato contro l’Hellas. Verrà rivalutato nei prossimi giorni”, conclude la nota scritta della Fiorentina, che informa così in merito all'entità dell'infortunio dell'ex Verona. Difficile vederlo ad Atene?