Contro l'Inter sarà di nuovo difesa a quattro: Dodô scalpita e in attacco il ballottaggio lo vince...

Non cerca alibi, Paolo Vanoli, in conferenza stampa: il tecnico viola, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport, ha ribadito che la Fiorentina è stata costruita con un’identità offensiva e in prospettiva futura, senza cercare alibi per i risultati.

Si riparte dalla difesa a quattro

A livello di gioco, non dovrebbe cambiare nulla nemmeno in casa dell’Inter dovrebbe essere confermata la difesa a quattro, con il possibile ritorno di Dodô dal primo minuto. Davanti è previsto il tridente Mastantuono-Pellegrino-Njie, con Pellegrino preferito a Beto: fiducia, quindi, all'attacco partito titolare contro il Como; le tante occasioni create non sono bastate per passare in vantaggio ma il tecnico viola ha voluto guardare il bicchiere mezzo pieno, sottolineando la mole di gioco creata.

Alla ricerca di una prestazione duratura

Vanoli ha sottolineato la forza dei nerazzurri, dimostrata anche dalla vittoria in Champions contro lo Shakhtar in inferiorità numerica e dalle rimonte stagionali. A San Siro chiede alla Fiorentina “Una prestazione con la volontà di fare qualcosa di importante per l'intera durata della partita, e non solo a tratti come visto nel resto della stagione”.