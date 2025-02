Harder: "L'esordio al Franchi l'emozione più forte mai vissuta. Il futuro? Voglio giocare nella Fiorentina e vincere un Mondiale"

La Fiorentina sui canali social ufficiali ha pubblicato un'intervista al giovane centrocampista Jonas Harder. Ecco le parole del prospetto viola:

“Ho cominciato a giocare quando avevo 4 anni, tutti in casa seguivano il calcio e la Fiorentina. È nata come una passione, me ora voglio che sia il mio futuro”.

Harder ha continuato parlando delle sue caratteristiche tecniche e delle emozioni vissute all'esordio in maglia viola: “A centrocampo ho ricoperto tutti i ruoli, oggi mi trovo meglio come mezzala, in futuro forse mi vedo bene davanti alla difesa come regista. Negli allenamenti in prima squadra ho potuto vedere giocatori completi come Adli e Bonaventura, da questi calciatori cerco sempre di rubare qualcosa. il momento più bello è stato l'esordio al Franchi, nello stadio in cui vado da quando sono bambino e con la squadra per la quale faccio il tifo. È stata l'emozione più forte della mia vita”.

Infine una speranza per il proseguo della carriera: "Per il futuro non ho un obiettivo preciso, vorrei giocare stabilmente nella Fiorentina. Sognando in grande vorrei vincere un Mondiale".