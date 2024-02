"Va bene che non segna, ma almeno Nzola dimostri ai tifosi che si impegna. Beltran? Non è solo una questione di ruolo"

Sul tema attaccanti si è espresso a Radio Bruno Toscana l'ex giocatore della Fiorentina Ciccio Baiano: “Nzola lo conosco da tanto tempo, ed effettivamente è uno che non ha molto carattere nonostante quella grande prestanza fisica. A Trapani e La Spezia ha fatto bene perché era in fiducia, che per un centravanti è fondamentale. Ora invece gli manca totalmente perché segna poco, ma non è solo quello: anche se non segna sarebbe importante che desse dei segnali positivi, che facesse vedere ai tifosi che si impegna".

“Finalmente il vero ruolo di Beltran”

Poi su Beltran ha aggiunto: “Finalmente lo vediamo nel suo vero ruolo, ma non è solo una questione di posizione in campo. Lui si sente a suo agio con una vera punta di riferimento davanti. Tecnicamente è bravo, nel complesso sta offrendo delle ottime prestazioni”.