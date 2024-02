Graziani: "Avevo detto a Barone e Pradè di prendere Belotti prima di Nzola. Ormai qualcuno pur di criticare spera che la Fiorentina perda"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa viola: “Avevo detto a Barone e Pradè di puntare su Belotti prima che su Nzola. L'ex Roma è uno di quei giocatori che il tifoso apprezza sempre, perché anche se non segna in campo dà tutto ed esce sempre con la maglia sudata. Se lui si trova bene a Firenze, magari a fine prestito può decidere di rimanere”.

“Pur di criticare qualcuno spera che la Fiorentina perda”

E poi ha aggiunto: “Qualcuno sperava in una sconfitta con la Lazio per continuare a criticare allenatore e società. Io invece spero che Italiano possa continuare in maniera positiva questo cammino sulla panchina viola, per zittire tutti coloro che non credono in lui. Viola Park? Serve a creare nuovi talenti, nuovi Kayode. La Fiorentina crede molto nel settore giovanile, ma serve pazienza”.