Piccinetti: "Italiano ha dimostrato di capire gli errori e non ripeterli. Arthur e Bonaventura? Entrambi da tenere"

L'ex giocatore e allenatore della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Cambiare un reparto nevralgico come il centrocampo ogni anno è sicuramente un ostacolo per l'allenatore. Non fai in tempo a imporre un sistema di gioco che ti devi rinnovare, è successo con Torreira-Amrabat-Arthur ad esempio. Torino? Lo affronterei con una formazione meno tecnica e più strutturata, specialmente davanti alla difesa”.

“Tenere sia Arthur sia Bonaventura”

Poi Piccinetti ha aggiunto: “La Juventus non ha intenzione di riprendere Arthur, non corrisponde alle esigenze tattiche di Allegri. Per questo motivo l'accordo si potrebbe trovare anche a cifre inferiori, anche perché a 22 milioni la Fiorentina non lo riscatterà mai. Il brasiliano è un calciatore importante come Bonaventura, secondo me sono entrambi da tenere".

“Italiano non ripete gli errori”

Infine Piccinetti ha parlato di Italiano: "Abbiamo buttato via delle partite assurde, però il mister ha dimostrato di capire gli errori e di non ripeterli. Non è facile stare in panchina, capita di sbagliare, l'importante è averne la consapevolezza e rimediare".