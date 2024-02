Polverosi: "Continuità? Provate a dire questa parola a Italiano, un qualcosa che sta cercando da tempo senza riuscire a trovarlo"

Si gioca tanto, si gioca sempre di più, molte squadre si ritrovano ad essere in campo ogni tre giorni. In queste condizioni è difficile per la Fiorentina garantire prestazioni dello stesso livello anche a distanza di poche ore.

Continuità questa sconosciuta

Sull'argomento scrive il giornalista Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport-Stadio: “Il vocabolario del Devoto Oli definisce così il termine “continuità”: ”Estensione non interrotta nel tempo e nello spazio"…Provate a dirlo a Sarri, a Pioli, a Italiano che questa “estensione non interrotta” la stanno cercando da tempo senza riuscire a trovarla".

"Cosa dobbiamo aspettarci dalla Fiorentina sabato prossimo a Torino?"

E ancora: “Fiorentina-Lazio è l’esempio più recente e forse più chiaro. Viola dominanti dentro una partita spettacolare, una delle più belle della gestione-Italiano. Otto giorni prima era stato sufficiente all’Empoli colpire in contropiede per pareggiare il derby con la Fiorentina, che non era mai stata in partita. Otto giorni per cambiare tutto, ma proprio tutto. In realtà, la squadra di Italiano aveva già dato segnali a intermittenza, prima incoraggianti e subito dopo deprimenti. Bene con l’Inter nonostante la sconfitta (rigore sbagliato da Gonzalez), primo tempo tristissimo cinque giorni dopo a Lecce con sconfitta, altri nove giorni e Frosinone asfaltato (5-1), altri tre e sconfitta netta non solo nel risultato a Bologna, poi il grigiore di Empoli e due giorni fa lo splendore con la Lazio. Cosa dobbiamo aspettarci dalla Fiorentina sabato prossimo a Torino?”.