Corriere Fiorentino: Turnover...ma non troppo!

Sulla formazione che vedremo stasera in campo, leggiamo: “Turnover (ma non troppo)”. E poi: “Palladino: ”Siamo carichi, non dobbiamo pensare di chiuderla all’andata Kean e Dodò hanno giocato più di tutti ma per noi sono importanti".

“Noi come l'Arsenal”

In taglio basso uno sguardo agli avversari: “Noi come l’Arsenal, dobbiamo crederci”. Ovvero: “Riera, tecnico del Celje, carica i suoi. Stadio esaurito per un traguardo storico”.