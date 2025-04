La probabile formazione del Celje: Riera deve fare a meno del suo bomber, in attacco spazio al brasiliano Edmilson

Questa sera, giovedì 10 aprile, alle ore 21:00, andrà in scena allo stadio Z’dezele di Celje la sfida valida per l’andata dei quarti di finale della Conference League. Il match, per la Fiorentina, è già un’opportunità molto importante per mettere un'ipoteca sulla semifinale. In vista della gara con il Parma, valida per la 32° giornata di Serie A, Palladino potrebbe lanciare diversi giocatori che non prenderanno parte al match di Conference. Per gli sloveni, invece, si tratta del traguardo più alto raggiunto in tutta la loro storia, motivo per cui il tecnico Albert Riera dovrebbe schierare il suo undici migliore.

Celje senza il suo bomber

Più di 12 mila tifosi spingeranno il Celje stasera, che partirà da Silva fra i pali, dietro a una linea a quattro composta da Karnicnik, Vuklisevic, Bejger e Nieto. In mezzo al campo vedremo Svetlin, Dulca e Zabukovnik, per un centrocampo a tre come quello della Fiorentina. Davanti, Seslar - la stellina della formazione - e Delaurier-Chaubet agiranno alle spalle dell'unica punta, il brasiliano Edmilson. Ricordiamo che il centravanti bomber degli sloveni, Kucys, sarà indisponibile sia all'andata che al ritorno a causa della rottura del crociato.

Difesa a quattro per Riera

CELJE (4-3-2-1): Silva; Karničnik, Vuklišević, Bejger, Nieto; Svetlin, Dulca, Zabukovnik; Sešlar, Delaurier-Chaubet; Edmilson. All.: Riera.