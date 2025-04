I convocati della Fiorentina: confermati due assenti per Palladino. Tra i giovani c'è anche Baroncelli

Soltanto due, come previsto, gli assenti per la Fiorentina in vista della gara di domani contro il Celje. Nella lista dei convocati di Raffaele Palladino non compaiono infatti Robin Gosens e l'ormai lungodegente Andrea Colpani. Tra i giovani dentro il difensore centrale Leonardo Baroncelli dalla Primavera.

Ecco la lista completa: Adli, Baroncelli, Beltran, Caprini, Cataldi, Comuzzo, Dodo, De Gea, Fagioli, Folorunsho, Gudmundsson, Kean, Mandragora, Martinelli, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richardson, Terracciano, Zaniolo.