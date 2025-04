Svit Seslar, calciatore classe 2003 del Celje, ha parlato a TMW in vista della partita di domani contro la Fiorentina: “Nel calcio può succedere di tutto e lo abbiamo dimostrato arrivando fin qui, battendo squadre che avevano cinque volte il nostro budget. In casa non perdiamo da undici partite in Europa, abbiamo la certezza di poter competere con chiunque”.

“Fiorentina club gigantesco, ma abbiamo già affrontato il Betis…”

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina è un club gigantesco, affrontarla sarà fantastico. Abbiamo già sfidato il Betis e ce la siamo cavata molto bene, i viola arrivano da un momento positivo in cui hanno vinto partite importanti. In campionato stanno lottando per la Champions e immagino che vorranno arrivare fino in fondo in Conference League”.

“Kean e Dodo non sono gli unici da temere”

Su Kean e Dodo: “La Fiorentina ha molti giocatori di qualità, non solo loro. Certo loro due sono i più in forma, ma non possiamo dimenticare tutti gli altri tra cui De Gea, Fagioli e Gudmundsson. Se fai parte di un club come la Fiorentina vuol dire che hai qualità, chiunque scenderà in campo domani rappresenterà un grande ostacolo per noi”.

“Non sempre nel calcio vincono i favoriti”

Infine: “La Fiorentina, insieme a Chelsea e Betis, è ovviamente tra le favorite per la vittoria del torneo. Il bello del calcio però è che non sempre vince la favorita, noi abbiamo già dimostrato di poter sovvertire il pronostico e ci proveremo anche in questo caso”.