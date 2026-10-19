Questa mattina importante premio a Roma per un dirigente della Fiorentina per i risultati dello scorso anno
Si è tenuta questa mattina, presso il Salone d'Onore del Coni a Roma, la 25esima edizione della cerimonia di consegna dei Premi Nazionali e Internazionali "Manlio Scopigno" e "Felice Pulici".
I riconoscimenti
Importanti i riconoscimenti intitolati all'ex allenatore del Cagliari campione d'Italia nel 1970 e allo storico portiere della Lazio, che vengono assegnati ai calciatori, agli allenatori e ai dirigenti che si sono distinti nel corso dell'ultima stagione sportiva.
Premiato un dirigente della Fiorentina
Tra i protagonisti dell'edizione 2025/26, tra i premiati c'è stato anche Valentino Angeloni, Responsabile del Settore Giovanile della Fiorentina, che con la Primavera ha vinto lo scudetto.
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