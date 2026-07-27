Continuano le manovre di Paratici e Angeloni: due giovani lasciano definitivamente la Fiorentina
Non c'è solo la prima squadra nei pensieri di Fabio Paratici, immerso in una ristrutturazione a tutto tondo del mondo Fiorentina: assieme al responsabile del settore giovanile Angeloni, infatti, il DS viola sta infatti continuando a definire anche operazioni riguardanti il settore giovanile gigliato.
Ufficiale il passaggio di Fattori alla Carrarese
È infatti ufficiale la cessione di Filippo Fattori, terzino classe 2008, alla Carrarese. Questo il comunicato dei gialloblu: “La nostra Primavera accoglie Filippo fattori, terzino sinistro classe 2008, che dopo le ultime stagioni alla Fiorentina sceglie di intraprendere questa nuova avventura, mettendo al servizio della squadra le sue caratteristiche”.
Saluta anche un estremo difensore
Anche il portiere classe 2009 Tommaso Mazzi lascia la Fiorentina per trasferirsi nella Primavera del Cesena. Mazzi negli scorsi giorni aveva destato curiosità per essere stato aggregato alla prima squadra durante il ritiro: un riconoscimento importante per il giovane estremo difensore, che ora continuerà la sua crescita in bianconero