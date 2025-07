Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto a Radio Bruno Toscana toccando i temi di attualità in casa Fiorentina, a cominciare dalla situazione del rinnovo di Moise Kean: “Quanto successo finora fa parte delle normali dinamiche di una trattativa. La cosa fondamentale è che le parti si siano sedute al tavolo con la volontà di trovare un accordo e ciò è successo. Questo deve riempire di ottimismo la Fiorentina, perché la volontà dimostrata da Kean -almeno per ora- è quella di rimanere a Firenze. Sono convinto che non sarà difficile trovare un accordo sulla cifra, magari anche senza penare tanto”.

Ma sugli aspetti più complicati della trattativa, aggiunge: “Molto difficile sarà, ad esempio, un'intesa sul valore della clausola per la prossima stagione. Kean già voleva una cifra più bassa dell'anno scorso, ma dal canto suo la Fiorentina sta raddoppiando lo stipendio del calciatore… vuole legittimamente aumentarla. Non so quanto sarà rapido l'accordo su questo fronte qui. Toglierla? Per ora non è contemplato”.

Sul calciatore: “Deve ripetersi. Non è costretto ai numeri e al rendimento della scorsa stagione, ma deve essere certamente su quei livelli o simili. Così ci si conferma. Da questo punto di vista, Kean e l'entourage possono concedere qualcosa al club, ma ciò implica il doversi ripetere. L'obiettivo di Pioli è far esprimere Kean al meglio; in queste condizioni, la Fiorentina parte da una grande posizione di vantaggio”.