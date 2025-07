Continua il casting per il vice-Dodo: se la trattativa per Zortea rallenta, la Fiorentina mette gli occhi su un esterno dalla Serie B

La Fiorentina continua a sondare nuovi profili come vice-Dodo: se la trattativa per Zortea sembra procedere lentamente, gli occhi sono ora puntati su un altro obiettivo italiano, appena retrocesso in Serie B.

A riportarlo è CalcioBox.it: la società viola avrebbe effettuato un sondaggio coi brianzoli per Samuele Birindelli, esterno destro a tutta fascia classe 1999, autore di 3 gol messi a segno con la maglia del Monza nell'ultima stagione. Su di lui si sono mossi anche l'Udinese e la Cremonese, oltre a qualche offerta arrivata dalla Turchia.