Sohm-Fiorentina ai dettagli, è tutto fatto. E presto lo svizzero raggiungerà i suoi nuovi compagni in Inghilterra

Tutto fatto per Simon Sohm alla Fiorentina. Il centrocampista svizzero si trasferisce dal Parma per una cifra complessiva che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. I club hanno chiuso l'accordo e stanno procedendo a formalizzare l'affare.

Sohm-Fiorentina, ci siamo: ecco quando raggiungerà i compagni

Secondo quanto riportato dal giornalista Niccolò Ceccarini, mancano solo gli ultimissimi dettagli. In più, le visite mediche si svolgeranno tra domani e martedì: subito dopo, Sohm raggiungerà la Fiorentina in Inghilterra per iniziare il suo ritiro in viola. Entro 48 ore, dunque, lo svizzero è atteso assieme al resto della squadra.