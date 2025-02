Mister Palladino deve far i conti con i diffidati: sono 5 i calciatori viola che rischiano di saltare la trasferta di Verona

Considerata la lunga lista dei giocatori viola in diffida, in vista della prossima trasferta contro il Verona, Raffaele Palladino ed il suo staff dovranno tener sotto controllo alcuni dei propri giocatori. Domani il tecnico gigliato dovrà fare a meno di Moise Kean, squalificato dopo l’esultanza dopo la prima rete nel 3-0 contro l’Inter, e sarà costretto a ridisegnare l’assetto della sua squadra. Per questo sarà fondamentale tener sotto controllo anche gli altri.

Sono tanti i nomi a rischio: Palladino studia qualcosa di nuovo?

Dopo 24 giornate di campionato attualmente sono ben ben cinque i diffidati della Fiorentina, che domani avranno l’opportunità di scendere in campo in casa nella sfida di domani contro il Como. Stiamo parlando di Fagioli, Gosens, Mandragora, Richardson e Zaniolo. Tutti e cinque, in caso di cartellino giallo domani, saranno obbligati a saltare la prossima partita contro l’Hellas di Paolo Zanetti.