Hernanes avvisa l'Inter: “Devono stare attenti alla Fiorentina, i viola vogliono prendersi il loro posto”

Il Profeta Hernanes è stato protagonista di un’intervista ai canali ufficiali della Fiorentina, nel corso del programma Viola Daily. L’ex centrocampista brasiliano ha raccontato le proprie sensazioni dopo aver visitato il Viola Park, ripercorrendo alcuni ricordi legati al mondo viola e soffermandosi anche sulle ambizioni della società. Spazio, infine, alla sfida di domenica contro l’Inter, squadra nella quale ha militato in passato.

Hernanes tra il Viola Park, Batistuta e i ricordi viola

La visita al centro sportivo della Fiorentina ha colpito particolarmente Hernanes, che ha ammesso di essere rimasto impressionato dalla struttura. Nel corso dell’intervista, il brasiliano ha parlato anche dei suoi primi ricordi legati al club gigliato e dei calciatori che gli hanno trasmesso la passione per il calcio. “Osservando la struttura del Viola Park mi è tornata voglia di tornare a giocare, nella mia carriera ho visto molte strutture, ma come questa mai.” “Il mio primo ricordo della Fiorentina è Batistuta, sono cresciuto con i suoi gol, ma in generale quando ero alla Lazio ho sempre fatto grandi sfide contro la Fiorentina.” “I calciatori che mi hanno fatto continuare il piacere del calcio sono stati Rui Costa e Borja Valero”.

Hernanes ha poi espresso il proprio apprezzamento per il progetto della società viola, augurandosi che la squadra riesca a superare il momento complicato e a tornare a competere per i traguardi prefissati. “La Fiorentina è una società che investe molto nel calcio, tifo per la Fiorentina che possa uscire dalla zona rossa e che possa lottare per gli obiettivi che gli competono.”

Il brasiliano ha inoltre chiarito di non essere mai stato vicino a vestire la maglia gigliata. “Non sono mai stato vicino alla Fiorentina.”

Hernanes avverte l’Inter: “I viola vogliono prendersi il suo posto”

Tra i temi affrontati a Viola Daily anche la partita di domenica contro l’Inter, una sfida particolare per Hernanes, che ha vestito la maglia nerazzurra. L’ex centrocampista ha sottolineato le difficoltà che attendono la squadra milanese, chiamata a prestare attenzione a una Fiorentina desiderosa di rilanciarsi. “Giocare contro la Fiorentina è sempre difficile, sarà una partita sentita, l’Inter deve fare molta attenzione perché i viola vogliono prendersi il suo posto.”