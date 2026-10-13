Hernanes: "Sul raddoppio del Genoa, c'è un grave errore precedente al liscio di Ranieri. Servono preparatori per i singoli giocatori"

Sul proprio profilo Instagram, l'ex calciatore della Lazio e attuale opinionista Hernanes, ha parlato del secondo gol incassato dalla Fiorentina contro il Genoa. Visibile l'errore di Ranieri, che liscia il pallone, ma il Profeta sposta il focus sull'errore di Dragusin.

Le parole di Hernanes

“In occasione del raddoppio del Genoa, tutti si concentrano sull'errore di Ranieri che liscia il pallone, ma c'è un dettaglio che passa inosservato. Dragusin segue Osmajic sulla destra, lasciando la sua posizione naturale. Quando l'avversario è spalle alla porta vicino al fondo, anziché accorciare e pressarlo per chiuderlo, arretra mezzo metro. Quel piccolo passo all'indietro regala all'attaccante tempo e spazio per pensare e crossare".

Un preparatore specifico

"Situazioni del genere mi convincono sempre di più dell'importanza di una figura dedicata allo sviluppo individuale dei calciatori, un po' come c'è già per i portieri. Una giocata può cambiare radicalmente per uno spostamento di soli cinquanta centimetri prima ancora di toccare la palla".