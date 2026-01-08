Hernanes: “Gudmundsson si butta, ma anche il rigore fischiato alla Lazio non è calcio. Non capisco le scelte degli arbitri”
L’ex centrocampista brasiliano della Lazio, Hernanes, ha parlato a DAZN nel post gara della sfida tra i biancocelesti e la Fiorentina, mostrando enormi perplessità sull’arbitraggio di Sozza, autore di scelte molto dubbie a svantaggio di entrambe le squadre.
‘Gudmundsson si butta’
“Non capisco le dinamiche delle scelte degli arbitri, non è calcio. Gudmundsson si butta proprio, per questo l’arbitro non ha fischiato, poi vieni chiamato al Var…”
‘Non è calcio’
“Sono episodi che veramente mi disturbano. Anche il rigore fischiato alla Lazio non è calcio. Sto pensando di entrare in silenzio stampa sugli arbitri".
💬 Commenti (4)