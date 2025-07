Prima di vendere Ghilardi alla Roma il Verona ha contattato la Fiorentina: la risposta della dirigenza viola ai gialloblù

La Fiorentina sta monitorando con attenzione l'affare tra l'Hellas Verona e la Roma per Daniele Ghilardi, difensore ex viola che non ha mai avuto l'opportunità di giocare con la prima squadra. Nonostante il giocatore non sia mai riuscito a imporsi a Firenze, il club di Commisso detiene il 50% del cartellino di Ghilardi, il che significa che una cessione potrebbe garantire un guadagno importante per la società.

La preferenza della Fiorentina

Secondo La Nazione di oggi la trattativa tra Verona e Roma dovrebbe concludersi intorno ai 10 milioni di euro, più 1 milione di euro di bonus. Nel frattempo, l'Hellas Verona ha informato ufficialmente la Fiorentina della propria intenzione di vendere Ghilardi, aprendo la porta a un possibile contatto diretto tra le due società. Tuttavia, da Firenze fanno sapere che la difesa è già ben coperta e che la priorità non è riacquistare il giocatore, ma piuttosto incassare il ricavato dalla cessione al club giallorosso. In questo contesto, la Fiorentina preferisce chiudere l'affare con la Roma, rinunciando a esercitare il diritto di recompra a metà prezzo, puntando così a una liquidità immediata che possa essere reinvestita sul mercato per altri obiettivi.

Un tesoretto totale di 10 milioni

Questa operazione rappresenterebbe il secondo introito significativo dell'estate per il club viola, dopo la cessione del 50% del cartellino di Toni Fruk al Rijeka per 4,5 milioni di euro. Entrambe le transazioni, seppur avviate in passato, stanno contribuendo a una somma totale di circa 10 milioni di euro che la Fiorentina potrà utilizzare per rinforzare la rosa nella prossima finestra di mercato.