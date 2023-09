Sarà assente contro la Fiorentina, così come Enzo Ebosse appena operato e tanti altri giocatori, Gerard Deulofeu, funambolo dell'Udinese, alle prese con un male al ginocchio. L'attaccante di Sottil, intervistato da Sky Sport, ha cercato di far capire le sue reali condizioni:

“Sull’aspetto del calcio… sto soffrendo. Il ginocchio mi sta facendo la guerra, ho già sofferto tanto qualche anno fa. Sto cercando di recuperare al meglio. L’infortunio nel calcio è la parte peggiore".

E ancora: "So che mi mancano ancora tanti anni di carriera, quindi voglio tornare bene. Voglio tornare al 100%, tornerò quando sarò a un buon livello. La data? Non lo so, non lo so perché con questo ginocchio è difficile dire una data. Presto, il prima possibile, presto sicuro”.