Il giornalista Massimo Marianella ha commentato a Sky Sport l'esordio ai gironi di Conference League della Fiorentina:

“Alla Viola non è mancata la concentrazione ieri, anzi ha fatto una buona partita. Dopo uno straordinario inizio di stagione a Genova e una grande vittoria con l'Atalanta, ieri si è presa un punto importante sul campo della squadra più forte del girone”.

E ancora: “Ranieri un bomber inatteso, ma secondo me sarà presto un nazionale azzurro di Spalletti, ha tutte le carte in regola per diventarlo. Alla Fiorentina servono i gol degli attaccanti. Nzola? Per Italiano è lui il titolare, nonostante il grande investimento fatto per Beltran”.

Infine: “Io ho un solo dubbio sulla Fiorentina: è stato sbagliato l'acquisto di Christensen. E la squadra si dovrà aggrappare ancora una volta a Terracciano, che resta comunque un buon portiere”.