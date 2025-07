La Nazione: Piace Zanoli, suggestione O'Riley

Due le pagine che troviamo sulla Fiorentina all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 2

Grande spazio per: “Rinnovi da big, salto in avanti. Mandragora, giorni decisivi Tutto pronto anche per Kean. Ora la società alza l'asticella”. Sottotitolo: “Parti d'accordo: più di 4 milioni per Moise 2 per Rolly. Manca solo il via libera di Rocco". In taglio basso il mercato: “Piace Zanoli, suggestione O'Riley”. Occhiello: “Ci sono anche Volpato, Nicolussi Caviglia, Martel e Sohm”.

Pagina 3

Troviamo un'intervista: “Il gioiellino in prestito Rubino, quante emozioni: ”Il futuro? Voglio Firenze. E questa viola farà bene". Di spalla infine sulla squadra: “Gud lavora a parte, si rivede Sabiri Stasera l'amichevole col Grosseto”.