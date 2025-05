Harder: "C'è tanta delusione, sarà molto difficile lasciare questo gruppo. Ho conosciuto persone stupende"

Al termine della gara persa contro l'Inter, il centrocampista della Fiorentina Primavera Jonas Harder è intervenuto a Sportitalia per commentare la sconfitta in finale: “C'è tanta delusione. Non tanto per la sconfitta, quanto per le persone e per i rapporti che avevamo. Lasciare questo gruppo è difficile, peccato non aver lasciato qualcosa a questa società”.

Sul suo futuro, aggiunge: “C'è tutto da giocare, ancora da iniziare. Ora però non posso che pensare solo al rammarico e a quello che abbiamo lasciato per strada. Cosa mi resterà? Il gruppo e le persone, fantastiche”.