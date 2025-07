Dopo l'amichevole, la Fiorentina non si allena: salta la visita di Gattuso al Viola Park

La Fiorentina ha vinto il test contro la Carrarese: basta una doppietta di Moise Kean per ottenere il secondo successo nel giro di due giorni, dopo quello contro il Grosseto. La squadra viola si prende un giorno di riposo: la decisione del club è quella di annullare la sessione di allenamento programmata oggi.

Intanto, però, proprio oggi sarebbe dovuto arrivare in visita il ct della Nazionale Italiana Gennaro Gattuso, che sta procedendo per un tour dei ritiri nelle varie squadre di Serie A. Ebbene, come riporta ANSA, la sua visita alla Fiorentina è stata rinviata ad altra data, ancora da stabilire. Il suo programma riprenderà dunque domani.