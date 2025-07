Il giornalista e tifoso viola Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Sportiva esprimendosi in merito alle prospettive della Fiorentina in vista della prossima stagione.

‘Confermate le certezze e preso Pioli, altri invece…’

“La squadra è buona, sono state confermate le certezze ed è arrivato un allenatore come Pioli che ha alle spalle uno Scudetto vinto con merito al Milan. Un signore che si intende di calcio e che ha rinunciato ai tanti soldi dell’Arabia per tornare a Firenze. Alcune squadre invece hanno fatto delle scommesse con l’allenatore, vedi l’Atalanta, altre sono in una situazione incerta come la Lazio, che non può fare mercato”.

‘Alla squadra ancora manca qualcosa’

“Se la Fiorentina avesse la bravura e la fortuna di fare quel passo avanti, potrebbe anche migliorare il sesto posto… A Firenze in questo momento c’è grande entusiasmo, ma alla squadra ancora manca qualcosa. Serve un grande centrocampista che possa razionalizzare la manovra viola”.