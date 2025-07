La Juventus studia la nuova sistemazione di Nico Gonzalez: piace all'Atalanta, se dovesse partire Lookman

Che il nome di Nico Gonzalez sia in uscita da Torino non è una novità: l'ala argentina prelevato dalla Fiorentina non ha convinto i dirigenti bianconeri, che gli stanno cercando una sistemazione.

Uno spiraglio c'è, secondo La Stampa: il crescente interesse dell'Inter per Ademola Lookman, in forza all'Atalanta, avrebbe fatto sì che gli orobici si siano rivolti proprio alla Juventus chiedendo informazioni per Gonzalez. Quindi, qualora partisse il nigeriano, sarà un all-in di Juric per l'ex Fiorentina, che potrebbe così rimanere in Serie A.