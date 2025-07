Flachi: "La Fiorentina farebbe bene a lavorare sull'attacco del futuro. Sebastiano Esposito deve solo trovare continuità"

L'ex attaccante, tra le altre, della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione attuale in casa viola. A cominciare da una suggestione, Krstovic: “Non è una cattiva idea, ma è un giocatore che si sta completando. Ha fatto un buon rendimento ma ha commesso anche tanti errori, potrebbe semmai essere un'alternativa”.

Su Sebastiano Esposito, invece: “L'ho visto giocare a Genova e mi ha fatto una bellissima impressione. Fa anche reparto da solo, è giovane e ti permetterebbe di lavorarci sul futuro. Sarebbe un altro tipo di giocatore. Dovrebbe trovare più continuità. In ogni caso, li considero nomi importanti ed è giusto che la Fiorentina lavori sul futuro. Dzeko non giocherà per tanto e forse Kean non rimarrà, quindi il club lavori su questi profili”.