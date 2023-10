Il ritorno del Collettivo Autonomo Viola in Curva Fiesole: "Invitiamo tutti a unirsi a noi per una splendida serata". Ecco quando

Il movimento ultras della Fiorentina ha già festeggiato i 50 anni dalla sua fondazione. Della storia viola, ha inevitabilmente fatto parte anche lo storico gruppo del Collettivo Autonomo Viola, scioltosi circa una decina di anni fa. Ma ci sarà occasione di rivivere una serata vecchio stile.

Ecco il comunicato del CAV: “Giovedì 26 ottobre è il nostro giorno. In occasione della partita di Conference, si invitano tutte le persone che hanno partecipato, frequentato o anche solo ammirato e simpatizzato per il nostro glorioso Collettivo a unirsi a noi in questa splendida serata in Curva Fiesole, per rivedere e riabbracciare vecchi amici. Ci sarà il nostro storico striscione al vetro, bandiere e stendardi con il nostro mitico indiano e gli altri gruppi che ci accompagnavano in quel periodo”.