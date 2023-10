50 anni degli Ultras della Fiorentina: pronte ben tre celebrazioni in altrettante gare. E contro la Juve...

Pronte celebrazioni in occasione dei 50 anni dalla nascita degli Ultras Viola. Ecco il comunicato della Curva Fiesole:

“In occasione del 50° anniversario della nascita degli Ultras Viola e del movimento ultras a Firenze, celebreremo in tre giornate diverse la gloriosa storia della nostra amata Curva. Nelle partite contro Empoli (lunedì 23) e Čukarički (giovedì 26) omaggeremo i gruppi che hanno reso grande il nome di Firenze nel mondo del tifo organizzato, Ultras Viola e Collettivo Autonomo Viola su tutti, esponendo i vessilli storici presenti in

Curva in queglanni”.

E ancora: "Concluderemo la trilogia di eventi, con una coreografia contro la Juventus, che possa celebrare la continuità ideale che lega loro a noi, cercando di portare avanti e di far nostri i valori e i

principi che hanno contraddistinto la nostra Curva in tutta Europa, grazie all'esempio che ci è stato tramandato".

Infine: “Pertanto invitiamo caldamente tutta la tifoseria a presenziare numerosamente allo stadio, nelle due partite, rendendo omaggio alla gloriosa storia della Curva Fiesole”.