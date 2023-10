Così è se mi pare… - Il Franchi è come il Colosseo, paragone più sbagliato non poteva essere scelto

Trovo sorprendente la capacità del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, di infilarsi in ragionamenti che lo portano dalla parte del torto anche quando potrebbe avere ragione.

Capisco che l’”argomento stadio” risvegli in lui sensi di rivolta e disillusione, ma questo non è sufficiente a spiegare come un italiano, seppur cresciuto negli Usa, faccia così fatica ad accettare, o quanto meno rispettare, la cultura delle proprie origini. Intervistato da Radio24 ha fatto la seguente affermazione: “Questi stupidi vincoli che ci sono… la Soprintendenza…non si può andare avanti così in Italia. Uno stadio come può essere un monumento? È una cosa che non ha senso, sembra di essere al tempo dei Romani. Non è il Colosseo”.

Commisso non poteva scegliere paragone più sbagliato per sostenere la sua tesi. Il Colosseo è proprio uno stadio, un impianto sportivo di un paio di millenni più giovane del Franchi. Non è nato come opera d’arte. Non è un dipinto o una statua. E’ un edificio che aveva il compito di contenere tanto pubblico per seguire gare e spettacoli.

Se allora ci fosse stato il Commissus di turno lo avrebbe raso al suo per edificarci qualcos’altro. Invece già nell’antichità certe costruzioni, nate per essere utilizzate a fini specifici (templi, chiese, palazzi, giardini, le piramidi, il Ponte Vecchio) sono state tutelate, conservate anche se nella maggior parte dei casi hanno visto cessata o trasformata la loro funzione originaria.

Chi può arrogarsi, senza alcuna competenza specifica, il diritto di decidere se un edificio è degno di essere tramandato ai posteri? Monumenti non si nasce, si diventa.

Lo sa, il presidente Commisso, che l’Empire State Building, il grattacielo più famoso di New York, è coetaneo dello stadio Franchi? Lo sa che nel 1986 fu iscritto nel National Historic Landmark Program ed è considerato monumento nazionale? Anche quello è “uno stupido vincolo”? Però l’hanno deciso negli Usa, non negli uffici della Soprintendenza.