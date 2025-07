Al termine di Grosseto-Fiorentina, terminata 0-3 in favore dei viola, il difensore Pablo Marí è intervenuto ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com: “La cosa più importante è aver vinto ancora, nel ritiro prendere minuti e ottenere risultati è fondamentale. Così si arriva al meglio all’inizio del campionato. Vero che è la prima settimana di lavoro, ma i concetti dell’allenatore cerchiamo di metterli in pratica il prima possibile. Carrarese? Tanta voglia di ripeterci e di fare bene anche domani, le gare migliori arrivano adesso. Tutti abbiamo voglia di chiudere un buon ritiro”.

“Questo è un grandissimo spogliatoio. Kospo ha grandi capacità”

E aggiunge: “Avere un blocco solido dall’anno scorso è molto positivo. Questo è un grandissimo spogliatoio, i ragazzi nuovi si sono adattati benissimo fin da subito. Kospo? Ha grandi capacità di proiezione, è veloce e strutturato. Deve imparare ma lo farà piano piano, direi che è normale”.

“A prescindere dall'allenatore, faccio il mio per la squadra”

Sul cambio di allenatore, da Palladino a Pioli: “Sono un calciatore, indipendentemente dall’allenatore io faccio il mio. Provo a dare una mano e a dare il massimo, penso solo a fare il mio lavoro che è la cosa che so fare bene. Pioli non è il primo e non sarà probabilmente l’ultimo allenatore che avrò”.

Ecco il video dell'intervista: