Arthur torna in Spagna, ancora scaricato dalla Juventus: sarà lui il rinforzo a centrocampo del Real Betis

Nella stagione 2023/24, Arthur sembrava essere tornato al suo ‘picco’ di prestazioni: annata positiva con la Fiorentina, con la quale raccolse 48 partite (record di presenze in una stagione per il brasiliano) guidando il centrocampo di mister Italiano. Poi, il rientro a Torino e un prestito infelice al Girona.

Adesso però Arthur è pronto a tornare in Spagna, stavolta al Real Betis, come riporta O Globo: fallito l'affondo per Mandragora, gli andalusi si sono tuffati sul classe ‘96, in esubero dalla Juventus con la quale ha ancora un contratto fino al 2027 dal valore di circa 5 milioni annui: un ’macigno' che ne rende difficile la cessione. E a giugno con ogni probabilità la Juventus sarà da punto e da capo.