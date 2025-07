La Fiorentina torna in campo per l'allenamento del pomeriggio: Gudmundsson regolarmente presente con il resto del gruppo

Nei giorni scorsi i tifosi della Fiorentina si sono spaventati eccome seguendo il ritiro della squadra di Stefano Pioli, sopratutto in merito a quella che potrebbe essere la stagione di Albert Gudmundsson. Il parere del nuovo tecnico su di lui ha spinto il club gigliato a riscattarlo, ricevendo anche uno sconto di qualche milione da parte del Genoa: Pioli stravede per lui tanto che starebbe pensando di mandato in campo assieme a Kean e Dzeko.

Le assenze nelle amichevoli con Grosseto e Carrarese hanno fatto temere il peggio

Nelle prime amichevoli stagionali, esclusa la prima contro la Primavera, il giocatore è rimasto però ai box, facendo temere il peggio ai suoi tifosi. La Fiorentina da parte sua ha sempre specificato che dopo l’ultima travagliata stagione, in cui Gudmundsson è stato più tempo in infermeria che in campo, la gestione del ragazzo sarà massima e per questo in questi primi giorni di ritiro il ragazzo, come accaduto anche per altri suoi compagni, ha svolto delle sedute specifiche a parte tra campo e palestra.

Il giocatore oggi pomeriggio è tornato regolarmente in gruppo

La cosa però non ha tranquillizzato molti, soprattutto dopo che anche in Inghilterra il giocatore non ha preso parte alla sessione di ieri. Secondo quanto riportato pochi minuti fa da Radio Bruno Toscana, Albert Gudmundsson questo pomeriggio è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra. L'islandese mette quindi nel mirino la sfida di Domencia contro il Leicester, quella che potrebbe essere la sua prima vera partita della nuova stagione.